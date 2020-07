Foligno, cambiano le regole della movida: nuovi orari, stop musica a mezzanotte e mascherine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid19: disciplina orario di chiusura imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, obbligo utilizzo mascherine e disciplina orario di diffusione delle emissioni sonore musicali”. E’ l’oggetto dell’ordinanza 190, in pubblicazione da ieri all’albo pretorio, firmata dal sindaco Stefano Zuccarini di cui Il Messaggero ha dato notizia mercoledì . “Preso atto – si legge nel documento - che le norme sin qui riassunte si pongono tutte come obiettivo il distanziamento sociale e quello di evitare ogni forma di assembramento quali risorse utili a limitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, pur nella considerazione di un avvenuto recente allentamento delle precedenti misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica; Considerato che, nel territorio comunale e in particolare in alcune zone della città vi è un’alta concentrazione di pubblici esercizi che per loro natura raccolgono un’elevata presenza di persone che si raggruppano sino a tarda notte, causando il fenomeno della “movida” e in ragione dell’ora notturna è più difficile garantire un capillare controllo sul distanziamento sociale sia da parte degli stessi esercenti sia da parte delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale; Ritenuto per quanto sopra al fine di far fronte al perdurare dell’emergenza epidemiologica in atto assumere iniziative urgenti volte ad evitare la folta presenza di cittadini che si raccolgono presso i pubblici esercizi; Dato atto che anche le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall’epidemiologia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti alla luce di evidenti esigenze territoriali e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali” e “Valutata la necessità di adottare un ulteriore provvedimento d’urgenza per le finalità sopra evidenziate nonché per prevenire l’ulteriore verificarsi di fenomeni di disturbo alla quiete pubblica lamentati dai cittadini in ordine all’abuso di strumenti di riproduzione sonora oltre gli orari contemplati dal vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Foligno”. Alla luce di tutto ciò il sindaco ordina con decorrenza “da venerdì 31, le misure di seguito indicate: 1) la seguente disciplina relativamente all’orario di chiusura delle imprese di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande: dal lunedì al giovedì cessazione dell’attività alle ore 01; il venerdì, il sabato e i prefestivi cessazione dell’attività alle ore 02; la domenica e i festivi cessazione dell’attività alle ore 01; 2) l’obbligo dell’utilizzo di sistemi di protezione per gli avventori che stazionano presso le aree di suolo pubblico dato in concessione ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, fermo restando il divieto di assembramento; 3) il divieto di fare uso di strumenti musicali o comunque di tenere in funzione apparecchiature di riproduzione sonora e musicale all’interno dei locali e nelle relative occupazioni esterne oltre le ore 24”