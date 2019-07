Foligno, caldo estremo, camion perde carico di bottiglie di acqua.

FOLIGNO - Camion perde casse d'acqua sulla companare, strada chiusa per consentire la rimozione di cassette, bottiglie e vetri infranti. E' accaduto martedì, intorno a mezzogiorno, lungo la complanare della Statale Flaminia in zona Sportella Marini, Secondoq uanto reso noto dai vigili dle fuoco la zona è stata raggiunta da uomini e mezzi del SDistaccamento 115 di Foligno. Nessun'altra vettura o persona e stata coinvolta. In tempi di caldo estremo una perditadi carico così oinsolità ha destato la curiosità di numerosi automobilisti. Dopo le operazioni del caso la circolazione ha ipreso il suo corso. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale e il personale dlela Valle Umbra Servizi. © RIPRODUZIONE RISERVATA