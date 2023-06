Foligno, la C4 ha cambiato nome. Ora si chiama ACF Foligno e vestirà il biancazzurro nel campionato di Eccellenza

La C4 ripartirà da ACF Foligno. Questo il nome scelto dalla società del presidente Zoppi che nell’ottica di rappresentare sempre di più la città di Foligno abbandona il nome C4 per una vera e propria rivoluzione. Si perchè il cambiamento riguarderà anche i colori sociali considerato che l’ACF Foligno vestirà infatti il classico biancazzurro abbandonando il granata. Ma i cambiamenti non termineranno qui, perchè a giorni dovrebbe essere presentato il nuovo logo che, a quanto si dice, potrebbe riprendere il giglio e la croce simbolo della città.

«La Polisportiva C4 asd - si legge nella nota - comunica che la scorsa settimana si è tenuta l’assemblea dei soci che ha deliberato la modifica della denominazione sociale dell’associazione sportiva dilettantistica. La nuova denominazione approvata dall’assemblea è: "A. C. F. Foligno asd” (Associazione Calcio Fulgens Foligno Associazione Sportiva Dilettantistica).

A seguito di tale decisione, la scrivente società segnala che, a partire dalla stagione sportiva 2023-2024, parteciperà in tutte le categorie ai campionati di propria competenza con tale nuova denominazione sociale e vestendo i colori bianco azzurri. Nei prossimi giorni provvederemo a comunicare al meglio tutti i dettagli di questo passaggio storico per la nostra Società». Intanto, come anticipato dal Messaggero nei giorni scorsi, la Vis Foligno ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Gianni Bacchettoni proveniente dalle giovanili della C4. «Gianni, ex calciatore e uno dei principali artefici della storica cavalcata nel campionato di Promozione Regionale - si legge nel comunicato - ha avuto modo anche di collaborare come vice con una figura storica della società nerazzurra,ovvero il compianto Mario Mingarelli».