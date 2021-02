Foligno, boato nella notte: fanno esplodere il Postamat e fuggono col bottino. Scatta la caccia alla banda, in azione i carabinieri

FOLIGNO – Colpo ai danni dello sportello Postamat dell’ufficio postale di Sant’Eraclio, a Foligno. In azione una banda specializzata che ha fatto saltare il dispositivo fuggendo poi col bottino – la somma è in fase di calcolo - che ammonterebbe ad alcune migliaia di euro. Chi ha agito ha operato nella notte tra venerdì e sabato. Sul posto per le indagini dele caso i carabinieri della Compagnia di Foligno, con Sezione Radiomobile e Sezione Operativa, e gli artificieri del Comando Provinciale di Perugia.

