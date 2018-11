Foligno, blitz per stanare i parcheggiatori abusivi: la polizia locale individua e multa un nigeriano

FOLIGNO - Blitz della polizia locale nella lotta agli abusivi in particolare nelle zone a massima sensibilità come ospedale e cimiteri. Prosegue,infatti, l’attività di controllo della polizia locale di Foligno per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, in particolare nei pressi dell’ospedale. I vigili urbani hanno identificato e sanzionato (per un importo di 80 euro) un parcheggiatore abusivo di nazionalità nigeriana, regolarmente presente sul territorio nazionale con permesso di soggiorno. Dalla riattivazione dei controlli mirati, sono state 3 le violazioni per illeciti accertati e il fenomeno appare ridimensionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA