FOLIGNO - Blitz della Guardia di Finanza, chiusi due autolavaggi in due diverse zone della periferia di Foligno. Ad accorgersi dell’intervento delle Fiamme Gialle sono stati alcuni tra i clienti dei servizi di lavaggio auto che hanno trovato gli accessi delle attività chiusi e “blindati” dai sigilli apposti Ad entrare in azione, stando a quanto risulta, i militari della Compagnia delle Fiamme Gialle di Foligno agli ordini del capitano Antonio Auriemma. Da quel poco che è stato possibile approfondire si sarebbe in presenza di contestazioni non di rilevanza penale. Rispetto a quanto contestato dalle Fiamme Gialle, attraverso un’azione d’iniziativa,– delle due attività s’è occupato anche il Comune per quanto di competenza dell’ente pubblico – le proprietà potranno effettuare le controdeduzioni del caso e dar seguito all’effettuazione delle prescrizioni indicate. Da quel poco che s’è capito sulla duplice vicenda, tutto sarebbe legato a questioni “tecniche” inerenti il corretto funzionamento delle attività. Al momento non ci sono elementi per capire quali siano le questioni “tecniche”. L’attività delle Fiamme Gialle, tanto a livello territoriale che su scala provinciale e regionale, è finalizzata al corretto rispetto di leggi e regolamenti. Nel caso del settore commercio, come più volte accaduto, l’azione dei finanzieri punta anche al rispetto delle leggi di mercato da un lato e a quello del giusto rispetto degli obblighi previsti da parte delle singole attività, così da garantire anche le regole della corretta concorrenza.