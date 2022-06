Foligno, blitz dei carabinieri: stroncato traffico di stupefacenti. Arrestati due albanesi, sequestrata cocaina per oltre un chilo e 14mila euro in contanti

FOLIGNO - Stroncato canale di spaccio di cocaina, scattano gli arresti. In azione i Carabinieri della Compagnia di Foligno al comando del maggiore Giuseppe Agresti. Gli investigatori del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Spoleto su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due albanesi, presunti responsabili di traffico di sostanze stupefacenti. I provvedimenti restrittivi rappresentano l’epilogo di una complessa attività d’indagine, avviata nello scorso mese di ottobre, che ha consentito ai militari di accertare numerosi episodi di cessione di stupefacenti, cocaina in particolare, avvenuti nell’ambito dei comuni di Montefalco, Trevi e Foligno. I servizi di osservazione e pedinamento hanno portato all’individuazione di un complesso rurale nel Comune di Montefalco, ritenuto la base logistica ove i due avrebbero occultato, nelle pertinenze dello stabile, lo stupefacente da cedere poi all’ingrosso ad altri connazionali. L’ipotesi investigativa ha trovato riscontro, portando ad un primo sequestro di oltre 400 grammi di cocaina. Nel corso dell’esecuzione dei provvedimenti cautelari, condotti anche con il supporto di una unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Roma, sono stati scoperti e e sequestrati 12 panetti di cocaina del peso di 100 grammi ciascuno, per complessivi 1,2 kg, oltre a materiale per il confezionamento. I carabinieri hanno anche sequestrato 14mila euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività.