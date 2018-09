Foligno, blitz antidroga: Guardia di Finzanza e Polizia Ferroviaria sequestrano maxi carico di eroina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio congiunto tra militari della Guardia di Finanza di Perugia e personale della Sezione di Polizia Ferroviaria di Foligno, sono stati recuperati 257 grammi circa di eroina destinata alle piazze di spaccio del comprensorio provinciale. Gli investigatori in un contesto di serrati controlli delle tratte di percorrenza dei canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, hanno ispezionato i vagoni di un treno regionale proveniente da Firenze con destinazione finale Foligno, rivenendo, in un sacco per rifiuti, 12 ovuli di grosse dimensioni contenenti la sostanza stupefacente, presumibilmente abbondonata sul convoglio da parte di un corriere che, accortosi della presenza sul treno delle Forze di Polizia, si è disfatto del carico. Si è provveduto, quindi, a sequestrare la sostanza, nonché ad inoltrare una denuncia a carico di ignoti alla Procura della Repubblica di Spoleto. Il notevole quantitativo di droga conferma, ancora una volta, il costante impegno delle Forze dell’Ordine nel contrastare un fenomeno connotato da forte disvalore e pericolosità sociale che, ultimamente, ha ripreso vigore e che mina la sicurezza pubblica e la salute delle persone, specialmente i giovani, generalmente più esposti al rischio di assunzione di sostanze stupefacenti.Il servizio si inquadra, altresì, nell’intensificazione recentemente disposta dal Ministero dell’Interno sui controlli nello specifico comparto, anche e soprattutto in relazione alla riapertura delle scuole di ogni ordine e grado.