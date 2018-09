Foligno, biogas: cittadini battuti, il Tar non ammette il ricorso

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - “Inamissibile”. E’ il pronunciamento del Tribunale Amministrativo dell’Umbria rispetto al ricorso presentato a firma di numerosi cittadini contro Comune di Foligno, Regione Umbria, nei confronti di Asja Ambiente Spa e con l’intervento di ad opponendum Autorità Umbra Rifiuti e Idrico. Il tutto per “l’annullamento della determinazione dirigenziale” della Regione avente ad oggetto “società Asja Ambiente Italia Spa-Autorizzazione Integrata Ambientale” “per l’installazione costituità da una sezione di produzione di biometano alimentato dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti soldi urbani a valle della raccolta differenziata (Fou) e una sezione di produzione di fertilizzanti prodotti dal compostaggio dei rifiuti organici, sita in località Casone sia per vizi propri sia per vizi derivati”. I ricorrenti, hanno richiesto l’annullamento degli atti oggetto della loro azione dinanzi al Tar dell’Umbria, in relazione all’adeguamento e al potenziamento dell’impianto di compostaggio e la realizzazione di un nuovo impianto di digestione anaerobica in zona Casone attiguo all’attuale impianto di trattamento dei rifiuti di Valle Umbra Servizi Spa. L’impugnativa ruota intorno a: violazione delle garanzie partecipative e i ricorrenti hanno lamentato l’omessa pubblicazione in forma integrale dell’autorizzazione integrata ambientale. I ricorrenti hanno inoltre lamentato la mancata applicazione della disciplina normativa in tema di autorizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili e hanno poi articolato nel ricorso gli altri punti inerenti la richiesta di annullamento. “e’ materia del contendere – si legge nelle 8 pagine del pronunciamento del Tar – la legittimità degli atti inerenti l’adeguamento e il potenziamento dell’impianti di compostaggio e realizzazione di un nuovo impianto di digestione anaerobica. Ritiene in via preliminare il Collegio di dover esaminare l’eccezione relativa al difetto di interesse degli odierni ricorrenti per assenza di qualsivoglia concreto ed effettivo pregiudizio con connesso alla realizzazione dell’impianto in questione. L’eccezione – si legge ancora – è fondata. Rileva infatti il Collegio che per giurisprudenza ormai costante “il mero criterio della vicinitas di un fondo non può ex se radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre il ricorrente fornire la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quale il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute e all’ambiente. Nel caso di specie non è stata fornita la prova del concreto pregiudizio patito e patiendo a cagione dell’intervento edificatorio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per defetto di legittimazione e interesse a ricorrere”. Il ricorso al Tar, che risale al 2017, era stato formato da una trentina di cittadini. Ora si dovranno valutare le eventuali successive mosse dei ricorrenti alla luce del pronunciamento loro sfavorevole.

Sabato 1 Settembre 2018



