© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Una storia a lieto fine, con protagonista un bimbo di poco più di 4 anni, una torcia, la notte, una zona di periferia, un attento vicino e la polizia. Nei giorni scorsi è accaduto che il piccolo, in piena notte e mentre i familiari stavano dormendo, s’è svegliato, si è alzato dal letto, si è vestito, ha preso una torcia a batteria ed è andato a fare una passeggiata. Peccato, però, che quella innocente camminata è avvenuta tra le 3 e le 4 di notte. La presenza del bambino è stata notata, stando alla ricostruzione della vicenda risolta come detto con un lieto fine, da un cittadino che vive nella stessa zona di periferia da dove il piccolo s’era poco prima allontanato. Il passo successivo e immediato è stata la segnalazione dei fatti al 113. La zona è stata raggiunta da un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato con i poliziotti intervenuti che hanno tranquillizzato il piccolo e l’hanno riaccompagnato a casa dove lo stavano attendendo i familiari, nel frattempo avvertiti dell’accaduto. Tutto s’è risolto con un abbraccio. Fortunatamente l’ora in cui il piccolo s’è trasformato in un baby esploratore vede la zona di Foligno teatro dei fatti avere traffico veicolare pari a zero. Pericoli ridotti, quindi, per il bimbo che comunque poteva rischiare di perdersi e vista l’ora la sua assenza sarebbe stata notata solo al risveglio dei familiari. Ancora una volta la filiera che riassume la collaborazione tra cittadini e, in questo caso, polizia ha funzionato permettendo che un risveglio notturno di un bimbo di poco più di 4 anni si risolvesse in tempi rapidi. Il cittadino che ha notato il bimbo è stato essenziale alla rapida risoluzione della vicenda. Un cittadino che non s’è voltato dall’altra parte ma che, con grande senso civico, ha fatto il suo dovere segnalando una situazione che meritava di essere approfondita ai numeri di emergenza. Il bimbo, anche in forza dell’età, con ogni probabilità ha vissuto tutto come una sorte di gioco. E, stando a quanto apprende Il Messaggero, particolarmente bravi sono stati anche gli agenti intervenuti sul posto che hanno messo il piccolo in condizioni di tranquillità e l’anno riaccompagnato a casa. Una bella storia che spiega come la città di Foligno, attraverso le sue diverse sensibilità, è una realtà che accoglie, che rispetta, che non si gira dall’altra parte. La vicenda accaduta nei giorni scorsi ne è un esempio chiarissimo e che da merito al senso civico del cittadino che ha segnalato e sottolinea la professionalità, e la delicatezza nei modi, posta in essere dai poliziotti della Squadra Volante intervenuti.