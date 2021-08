Foligno, bimbo di 2 anni precipita da 4 metri d'altezza. Trasferito a Perugia in elisoccorso

Mercoledì 18 Agosto 2021, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 17:53

FOLIGNO – Dramma nel pomeriggio di mercoledì: un bimbo di poco più di 2 anni è cauto dall’altezza di circa 4 metri. È accaduto a Rasiglia, borgo della montagna folignate noto a livello nazionale e non soltanto come la “Piccola Venezia” in forza della copiosa presenza di acqua e di sorgenti appenniniche. Il piccolo era in zona in vacanza con la famiglia ed aveva raggiunto l’Umbria provenendo da fuori regione, e nello specifico risulterebbero residenti nella zona di Roma. Visitando Rasiglia e le sue tante attrazione paesaggistiche e naturalistiche non è mancata una vista alla zona della “Peschiera” ed è in quell’area che il piccolo, in prossimità di un terrazzo, senza rendersene conto, ha superato le feritoie della balaustra cadendo al suolo. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi e la zona è stata raggiunta dai carabinieri della Compagnia di Foligno, che procedono sull’incidente, dal 118 e dall’elisoccorso che ha trasferito il bimbo all’ospedale di Perugia per gli accertamenti e le cure del caso. Non si conoscono ancora le condizioni del piccolo.