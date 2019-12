Foligno “Dal bianco dei miei capelli i colori dei miei pennelli”, in mostra 45 quadri di Carlo Nicolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - E’ stata inaugurata sabato 14 dicembre a Palazzo Guiducci in via Gramsci a Foligno la mostra personale di Carlo Nicolini che presenta 45 quadri della sua produzione artistica. Presente in rappresentanza del Comune di Foligno l’assessore alla pubblica istruzione Paola De Bonis. «Riveste - viene spiegato - particolare interesse il messaggio che Carlo Nicolini ha voluto trasmettere a tutti I “diversamente giovani”. Il titolo delle mostra - “Dal bianco dei miei capelli i colori dei miei pennelli” - vuole infatti essere un appello affinché coloro che sono nella terza e quarta età non si arrendano mai. Ogni stagione della vita ha la sua bellezza: una bellezza che spesso ci circonda senza che noi ce ne accorgiamo». «L’antidoto alle angosce - dice Carlo Nicolini - e al senso di solitudine, del quale rischia di soffrire ogni “diversamente giovane”, sta allora nel risvegliare in sé il desiderio di questa bellezza e trovarla, magari nel colore che “scende” da un pennello e da quel bianco dei capelli: un bianco che i colori li contiene tutti».