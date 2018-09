Foligno, “Barocco e Neobarocco in vetrina”, premiate le attività del centro storico: ecco chi ha vinto

di Giovanni Camirri

FOLIGNO Un successo anche questa volta. Solo così si può riassumere il senso del Concorso “Barocco e Neobarocco” in vetrina”, promosso dall’associazione Innamorati del Centro in collaborazione con Ente Giostra della Quintana e Comune di Foligno. A fare gli onori di casa, e a premiare i vincitori del concorso, ci ha pensato Francesca Cascelli, presidente di Innamorati del Centro, il vicesindaco Rita Barbetti e , in rappresentanza della giuria Vania Cantoni, della Commissione Artistica dell’Ente Giostra della Quintana. La cerimonia di premiazione, accolta negli spazi del Ridotto dell’Auditorium San Domenico, si è aperta con la consegna della menzione speciale alla Farmacia Centrale Mantucci che, oltre ad interpretare il senso del concorso, “è sempre presente nelle diverse iniziative cittadine con l’allestimento della vetrina”. S’è poi passati ai primi tre classificati. Al primo posto s’è classificato “Doksteps” di corso Cavour, secondo per “Dolce Stil Novo” e terzo “Via del Corso” che ha ricevuto anche una menzione speciale.

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:44



