Foligno, Avis emergenza sangue: «Servono nuovi donatori»

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - «Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si dona». Così, citando Jung, Emanuele Frasconi, presidente dell’ Avis Comunale di Foligno ha introdotto la presentazione della campagna Avis per la ricerca di nuovi donatori illustrata nella Sala rossa di Palazzo Trinci. «La gratuità - ha sottolineato Rasconi - che contraddistingue il dono del sangue è l’elemento distintivo del nostro agire quotidiano. Il valore di Avis Foligno sta nel valore dei suoi 2600 donatori, attori silenziosi che quotidianamente porgono il loro braccio per un gesto insostituibile e che tutti insieme nell’anno 2017 hanno effettuato oltre 3900 donazioni. Il sangue è vita, è calore, è amore. Donare il sangue significa condividere una parte di sé non solo a parole ma con azioni concrete. Abbiamo bisogno però - prosegue il presidente di Avis Foligno - di nuovi donatori, di nuove forze giovani che prendano in mano le redini di tutti quei donatori che per età o motivi di salute non possono più donare. Quindi ai ragazzi dico: «A voi la scelta: vivere o sopravvivere? Il sangue è indispensabile alla vita perché non è riproducibile in laboratorio, ad oggi l’unico modo per ottenere il sangue - conclude - è solo attraverso la donazione». La nuova campagna di sensibilizzazione in favore della donazione del sangue vede collaborare l’ Avis Comunale di Foligno e l’Istituto Superiore Orfini guidato dalla dirigente Scolastica Mariarita Trampetti. Alla presentazione della campagna di sensibilizzazione sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Nando Misimetti, l’assessore Maura Franquillo, la preside Trampetti, la dottoressa Antonella Germani del Servizio Immunotrasfusionale di Foligno, la professoressa Maria Paola D’Agostino docente di Grafica e Comunicazione all’“Orfini” nonché coordinatrice del progetto. «Un grazie particolare - ha chiosato il presidente Frasconi - , a tutti gli studenti che hanno collaborato alla realizzazione della campagna ed in particolare a Leonardo, Martina e Sara che sono gli ideatori del progetto. Inoltre vorrei ringraziare anche tutti gli attori del video spot che molto generosamente si sono messi a disposizione dell’ Avis: Giampaolo e Patrizia, Vanessa e Luca insieme alla piccola Grace, Giulia, Davide e Fabio».

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA