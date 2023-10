Venerdì 6 Ottobre 2023, 07:05

FOLIGNO . Monta la protesta in via Damiano Chiesa. A scendere sul piede di guerra sono numerosi tra i tantissimi residenti stufi, e spesso anche terrorizzati, dal via vai di vetture in transito che sfrecciano a velocità più che elevate. Il tutto in una strada che non ha affatto le caratteristiche di un circuito automobilistico ma che, ormai da lungo tempo, spesso lo diviene a causa del menefreghismo di certi soggetti al volante. “La questione – spiegano alcuni cittadini – è complessa e sovente anche pericolosa. I cancelli delle abitazioni sono a raso strada e fare manovra con le nostre auto o semplicemente uscire in strada per le incombenze quotidiane o per andare al lavoro è sostanzialmente divenuto una sorta di roulette russa. Non sappiamo – spiegano – se riusciamo a uscire e nemmeno, in molti casi, se possiamo rincasare. Non puntiamo, ovviamente, alla militarizzazione della via. Una stretta, ogni tanto, non guasterebbe. Questa via, per molti versi fortunatamente e per pochi altri sfortunatamente, è la cerniera d’asfalto tra centro e periferia. Siamo il punto d’unione tra l’area dei Canapè con via Nazario Sauro e quella di Borroni. Potete quindi comprendere che il quadro non è affatto sereno”. “Non chiediamo l’impossibile – ricordano – ma soluzioni che possano innalzare i livelli di sicurezza per questa strada. La cosa assurda è che alcuni pensano di essere in “Formula 1” anche in questa fase caratterizzata dalla presenza di cantieri tra zona Canapè e via Nazario Sauro. E questi che sfrecciano non si curano nemmeno di questa situazione che automaticamente impone di tenere una condotta di guida ancora più attenta. Il tutto, poi – ricordano ancora i cittadini – interessa anche alcuni “piloti” di scooter o moto. Non parliamo poi del rischio incidenti stradali. Nei giorni scorsi, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, c’è stato un incidente che ha coinvolto più veicoli e uno di questi è finito contro il cancello di una delle abitazioni della via danneggiando le colonne che lo sorreggono fino a piegare verso terrà la parte in ferro. Nonostante i danni non ci sono state conseguenze gravi per le persone. Stavolta è andata bene, ma per il futuro dobbiamo attendere che sia troppo tardi?”. I controlli da parte delle forze dell’ordine, come testimoniato dai risultati che periodicamente vengono resi noti, ci sono ma evidentemente questo non basta. È ovvio che non si può presidiare una singola via H24. Ma è egualmente chiaro che qualcosa, laddove possibile, va fatto. Si potrebbe partire da un incontro con i residenti di quella via e dell’intera zona così da stilare una sorta di elenco delle dei cittadini ripetendo questo metodo, un po’ come avveniva in passato facendo riferimento alle circoscrizioni, nei diversi quartieri e arre del territorio comunale.