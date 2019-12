Foligno, in auto senza fari, patente e assicurazione: scatta super multa da seimila euro. In azione i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Operazione strade sicure scattano multe per oltre 200mila euro. In azione i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno guidata dal maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini, Gli specialisti della sicurezza stradale, al comando del luogotenente Stefano palazzi, hanno rilevato dall’inizio dell’anno 150 incidenti stradali in tutto il comprensorio che fa capo a Foligno. Sono oltre 500 le multe per infrazioni al Codice della Strada, elevate nel 2019. Ci sono poi 111 veicoli sequestrai con particolare riferimento ai veicoli che circolavano senza assicurazione e a quelli per i quali il conducente è stato trovato alla guida con un elevato tasso di alcol nel sangue. Le verifiche sulle strade, principali e secondarie, del vasto territorio di competenza, hanno portato all’individuazione di 60 veicoli che circolavano senza revisione. Per ciascuno è scattata la multa da 173 euro. Sono invece 33 le patenti ritirate, 17 o fermi amministrativi e 11 le carte di circolazione per le quali s’è proceduto al ritiro. Sono a quota 26 i conducenti di veicoli – in prevalenza auto, ma ci sono anche alcune motociclette e qualche ciclomotore – che guidavano senza patente. In 77 casi sono stati trovati alla guida conducenti senza assicurazione. Il caso emblematico che spiega l’esito della verifiche riguarda un automobilista straniero che dovrà pagare multe per un totale di oltre 6mila euro in quanto trovato alla guida senza aver indossato la cintura di sicurezza, senza assicurazione, senza patente e con la vettura senza i previsti dispositivi luminosi, come ad esempio i fari, funzionanti. A ciò vanno poi sommate 11 sanzioni, da mille euro l’una, per omessa comunicazione di passaggio di proprietà, 24 guida in stato di ebbrezza alcolica, 8 sotto l’effetto di stupefacenti, due fughe dopo incidente stradale ed altre sanzioni per guida mentre si utilizzava il telefono cellulare o senza il regolare impiego della cintura di sicurezza. E quella della sicurezza stradale, con controlli massicci finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati ed anche al mantenimento dei giusti livelli di tranquillità in strada, non è che una delle innumerevoli competenze in capo alla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Foligno. Gli investigatori dell’Arma, infatti, solo qualche giorno fa nel contesto di serrati controlli legati al periodo delle festività, a seguito di un controllo di routine a carico di un italiano di 35 anni agli arresti domiciliari per reati inerenti la droga, hanno trovato l’uomo nella disponibilità di hashish e marijuana e di poco meno di 1.500 euro in contanti. Denaro ritenuto dai carabinieri essere provento dell’attività di spaccio. A carico del 35enne è stata revocata la misura degli arresti domiciliari e gli è stata irrogata quella della detenzione in carcere. Le indagini sul punto, come già riportato di recente da Il Messaggero, sono in fase iniziale in quanto ci sono da approfondire i canali attraverso i quali l’arrestato è entrato in possesso della droga così come va chiarite platea di acquirenti e piazze di spaccio.