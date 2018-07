Foligno, attendendo la nuova scuola Carducci gli alunni, i genitori, i docenti e il personale della scuola portano i banchi in piazza della Repubblica

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - «Quando? Ora»-E' statlo questo lo slogan che docenti, studenti e genitori hannos candito sabato mattina in centro a Foligno per sottoporre all'attenzione dlela pubblcia opinione la questione inerente la ricostruzione dlela scuola Media Carducci danneggiata dal terremoto del 2016. "a manifestazione - spiegano dalla scuola - è stata comunque confermata ed effettuata sebbene l'Istituto Comprensivo Foligno 2 esprima soddisfazione per l'esito dell'incontro del 5 luglio con l'amministrazione comunale e l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante la riunione alla dirigente Morena Castellani è stato consegnato il progetto esecutivo e a tutti i presenti sono state illustrate le migliorie apportate al progetto originale. Ci si aspetta a giorni il via libera definitivo da Roma e conseguentemente l'atteso inizio dei lavori (come sappiamo da quel momento i lavori devono concludersi in 120 giorni).Siamo stati comunquein piazza e a maggior ragione, perché pur contenti delle ultime notizie e fiduciosi che l'iter sia realmente giunto a conclusione, abbiamo davvero bisogno di vedere aprire il cantiere in via dei Molini, come in via Piermarini».

Sabato 7 Luglio 2018



