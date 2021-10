Foligno, con l'Associazione Santo Sepolcro scatta la mobilitazione per sostenere il futuro della “Terra Santa School” di Gerico

Venerdì 22 Ottobre 2021, 07:01

FOLIGNO - Foligno e l’Umbria, ma non solo, si mobilitano per dare concreto sostegno alla Scuola di Gerico “Terra Santa School”: P. Mario Hadchity, – “Qui manca tutto. Senza risorse economiche non sia siamo in grado di sostenerla.”. Così dalla città di Foligno una lotteria di beneficenza. Una forte richiesta di aiuto concreto ha rivolto il preside della scuola P. Mario Hadchity, francescano, a P. Giuseppe Battistelli, ofm, “il mio appello arriva dopo tanto tempo di durata della pandemia e di chiusura della zona di Gerico, dove è situata la mia parrocchia e la scuola, le quali si stanno impoverendo e rendendo impossibile la vita di migliaia di persone. Qui manca tutto. Viviamo in grande difficoltà, la maggioranza dei genitori sono senza lavoro e non sono in grado di pagare le rette scolastiche dei loro figli. La scuola, frequentata da circa 1000 alunni, dalla materna alle superiori, non è assolutamente in grado di poter pagare gli stipendi , i fornitori e andare avanti economicamente. E ‘ per questo che sto a tendere la mano e mi permetto di chiedere aiuto, non per me, ma per la nostra gente, per i professori e soprattutto per i bambini. E’ difficile pensare che cosa resterà della nostra fragilissima economia, dopo quello che sta accadendo. Tutto quello che potrai inviarci, per noi oggi, è il “bicchiere d’acqua che crea speranza di vita”. L’ Associazione Santo Sepolcro Foligno Onlus, guidata dal presidente P. Giuseppe Battistelli, che da alcuni anni sostiene la scuola, tramite varie iniziative (concerti, mostre, conferenze, pellegrinaggi, viaggi, proiezione di documentari, lotterie, conviviali) ha raccolto l’appello organizzando una lotteria di beneficenza a premi “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”, finalizzata alla raccolta di fondi da inviare a P. Mario. La lotteria vuole rivolgersi non solo ai soci presenti in Umbria e in altre regioni d’ Italia, ma anche ai benefattori che sono sensibili a questo dramma sociale. I premi messi in palio sono i seguenti: buoni omaggio per una persona, non nominativi, per un viaggio in Terra Santa ed un’ altro a Medjugorje, organizzato dall’Associazione Santo Sepolcro Foligno Onlus (valido fino a Dicembre 2023), tablet, presepe artigianale napoletano, orologio a pendolo, orologio da tavolo, quadro d’ autore, libro di pregio “Umbria- Terra Francescana”, sciarpa di cachemire 100%, servizio da caffè (cinque pezzi ), confezione “Ricordi di Terra Santa”, Piatto in maiolica (Deruta), presepe in legno d’ ulivo proveniente dalla Terra Santa, libro di pregio “Terra Santa – La guida della Custodia di Terra Santa”, Macchina da caffè (Carmensita). I biglietti (5 euro cadauno ) sono disponibili da questa settimana e l’ estrazione verrà eseguita sabato 4 dicembre, a Santa Maria degli Angeli in Assisi, presso Hotel Cristallo, ore 16,30.Per coloro che risiedono lontano, i biglietti potranno essere recapitati anche presso il proprio domicilio. Per informazioni e prenotazioni: Cell. 393.9715743 – 335.5247871, oppure Email: associazione@santosepolcrofolignoonlus.it, sito Internet www.santosepolcrofolignoonlus.it