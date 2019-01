Foligno, assalto in tabaccheria a colpi di bastone.Titolare in ospedale. Caccia alla banda. Terzo raid in due settimane

FOLIGNO - Terza tabaccheria assaltata da banditi a volto coperto nell’arco di due settimane. Dopo quella di viale Firenze e l’altra in viale Ancona, con bottini rispettivamente da 10mila e 3mila euro, mercoledì sera intorno alle 20 è stata assaltata una tabaccheria a Sterpete. Come nella prima, quella di viale Firenze, tre malviventi armati di bastone hanno colpito il tabaccaio raggiungendolo alla testa e poi si sono impossessati dell’incasso. Il bottino, in questo caso ammonterebbe a circa 6-700 euro. Poi la fuga verso il nulla. Scattato l’allarme la tabaccheria è stata raggiunta dai carabinieri e quindi dalla polizia e dal 118. I sanitari hanno preso in carico il tabaccaio bastonato alla testa e l’hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Battista per gli accertamenti e le cure del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA