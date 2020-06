Foligno, assalto al magazzino farmaceutico dell'ospedale "San Giovanni Battista". Indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Tentato furto al magazzino farmaceutico dell’ospedale “San Giovanni Battista” a Foligno. L’allarme è scattato nella notte a cavallo tra martedì e mercoledì. Immediato l’intervento del personale sanitario e dell’addetto alla sicurezza. Al momento della verifica nessuna persona è stata individuata nella zona dove è situato il magazzino preso di mira dai ladri, ma sono invece esser state forzate due porte. Sarebbe poi stato preso un forziere, una sorta di cassaforte, che era vuoto e per questo poi abbandonato dai malviventi. L’allarme ha visto intervenire i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno che, stando a fonti sanitarie, hanno effettuato sopralluoghi e verifiche del caso. Contestualmente i sanitari hanno proceduto, per l’intera giornata di ieri, a cercare di capire se qualcosa sia stato asportato dall’interno del magazzino farmaceutico dell’ospedale trasformando così il furto da tentato a consumato. Dalle prime verifiche sembrerebbe non mancare nulla ma si dovrà attendere il completamento dell’inventario prima di poter sciogliere il nodo. C’è poi da capire chi, e soprattutto perché ha innescato l’allarme e come abbia fatto ad entrare in ospedale. Potrebbe trattarsi di un’azione mirata messa a segno da ladri esperti che hanno dimostrato di sapere dove colpire e come muoversi velocemente per la fuga. Al momento sul punto si stanno svolgendo da parte dei carabinieri, come da prassi, tutti gli approfondimenti investigativi previsti in casi del genere. Il tempestivo innesco dell’allarme e l’altrettanto fulmineo arrivo del vigilante e del personale sanitario hanno contribuito a scongiurare conseguenze più complesse di quelle effettivamente riscontrate e per il momento circoscritte ai soli danni inerenti le porte forzate forzata. L’allerta in questa fase è più alta del solito soprattutto in strutture come gli ospedali. La risposta che c’è stata all’allarme ha vanificato le mire dei malviventi arrivati per colpire.