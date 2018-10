Foligno, aspetti psicologici e preparazione sportiva, un convegno ai Campionati Italiani di Mezza Maratona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - “Quanto conta l’aspetto psicologico nella prestazione sportiva”. Se ne parlerà nel convegno “Mental Training – La psicologia applicata allo sport. Come migliorare la performance sportiva”, promosso nell’ambito degli eventi collaterali ai Campionati Italiani di Mezza Maratona di domenica prossima e organizzato dall’agenzia formativa Punto Formazione, in collaborazione con l’Associazione Psicologi Tecnici Sportivi e l’Atletica Winner Foligno. Il convegno sarà incentrato sul concetto di atleta come “sistema integrato tra una mente e un corpo, le cui componenti interagiscono e si modulano reciprocamente”, che ha la necessità di affiancare una preparazione mentale all’allenamento fisico e tecnico attraverso uno specifico programma di mental training. Interverranno esperti in psicologia dello sport e coaching sportivo e allenatori della Federazione Italiana di Atletica Leggera, oltre al Presidente della Winner Gian Luca Mazzocchio, qualificato di recente come Run Leader di 1° livello, e soprattutto all’olimpionica di maratona e vice-campionessa mondiale 2013 Valeria Straneo. “Siamo molto soddisfatti della collaborazione che si è creata per l’occasione con l’Atletica Winner – ci dice l’Amministratore unico di Punto Formazione Nazzareno Ponti – e orgogliosi di aver legato all’importantissimo evento sportivo dei Campionati Italiani il marchio della nostra società, che da sempre orienta la propria attività formativa verso l’ambito sportivo, come nel caso dei corsi per la qualifica di massofisioterapista svolti in collaborazione con la Federazione Italiana di Pesistica”. L’appuntamento è per venerdì 19 alle ore 18,30 presso il Ridotto dell’Auditorium San Domenico.