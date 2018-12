Foligno, l'arte nell'arte con i maestri Luigi Frappi e Ferdinando Lauretani per Rasiglia

Ultimo aggiornamento: 19:11

FOLIGNO – L’arte nell’arte a Rasiglia. Il grande quadro "Grande Panorama di Rasiglia" realizzato dal maestro Luigi Frappi, donato alla Comunanza Agraria Rasiglia-Vionica ha una nuova veste firmata Ferdinando Lauretani. “Ho ristrutturato un piccolo ambiente – racconta il maestro Lauretani - ne "Lu Pratu de Orsolina e Peppe", per dare una giusta e particolare collocazione all'opera di Frappi. L'ambiente (era una capanna) era stato creato tanti anni fa dai miei nonni spaccando la roccia che caratterizza tutto il paese di Rasiglia (travertino spugnoso rosa). Ne ho fatto un piccolo salotto molto ben curato. A chiudere l'ex capanna ho fatto collocare una vetrata per creare il salotto e proteggere l'opera”. La presentazione di questo altro piccolo gioiello per Rasiglia ci sarà sabato 8 alle 15 con una disamina del professor Pierpaolo Ramotto, docente di pittura all'Accademia di Firenze. Seguirà un concerto di Massimo Liberatori e la Società dei Musici sul loro ultimo cd dal titolo "Transumanza". E per finire un brindisi e dolci caratteristici della zona preparati e offerti dalle signore di Rasiglia, soprattutto rocciata.