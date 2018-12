Foligno, Arma Aeronautica in festa per la Madonna di Loreto patrona degli aviatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Arma Aeronautica in festa per la solennità della Madonna di Loreto, Patrona degli Aviatori. La ricorrenza sarà celebrata domenica 9 dicembre presso l'hangar dell'Aeroporto di Foligno, a conclusione degli eventi organizzati per il 50° Anniversario della fondazione della sezione di Foligno dell'Associazione Arma Aeronautica realtà guidata dal tenete colonnello Angelo Ronconi. Tra le tante attività promosse per il mezzo secolo del sodalizio, si ricorda il Corso di Cultura Aeronautica svolto dal personale e velivoli del 60° Stormo di Guidonia dell'Aeronautica Militare, con la partecipazione degli studenti degli ultimi anni di studi delle scuole medie superiori del comprensorio, la conferenza "Foligno e l'aviazione" a cura del Centro Studi SMA, l'apposizione di una targa ricordo in memoria del M.llo Quadumani Medaglia d'Oro al V.M. caduto a Kindu nel 1961 in missione ONU, il Concerto della Banda Musicale dell'Aeronautica Militare eseguito a favore delle popolazioni di Umbria e Marche colpite dal terremoto del 2016 presso la sala "Auditorium San Domenico" di Foligno. Sempre nell'ambito delle celebrazioni del 50°, il presidente nazionale dell'AAA Gen. Sciandra ha consegnato un assegno alla scuola media G.Carducci di Foligno per la realizzazione di una aula multimediale, fondi raccolti fra le varie sezioni italiane del sodalizio aeronautico a favore dell'istituto scolastico gravemente danneggiato dal sisma del 2016. Il tutto pubblicizzato dall'annullo filatelico speciale di Poste Italiane e relative cartoline filateliche commemorative, dalla medaglia forgiata in bronzo e dal calendario 2019 , appositamente creati per il 50° anniversario. Per la giornata del 9 Il tenente colonnello Angelo Ronconi (presidente regionale delle sezioni dell' Associazione Arma Aeronautica dell'Umbria, nonché Presidente della sezione di Foligno), accoglierà le autorità civili e militari, le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma locali, gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Aeronautica Militare del 9°STD presso la ditta Oma Spa di Foligno, gli appassionati del volo e la cittadinanza folignate, che è sempre sensibile alle sorti dell' aeroporto cittadino. La giornata inizia alle ore 10.30 con il ritrovo dei partecipanti:. Quindi si proseguirà secondo il seguente orario: 10.45 formazione del corteo, che dall'hangar si porterà verso il pennone per l'alza bandiera e la deposizione della corona di alloro sotto la lapide che ricorda tutti gli aviatori caduti; 11 all'interno dell'hangar, monsignor Gualtiero Sigismondi vescovo di Foligno concelebrerà la messa con il cappellano militare maggiore. Giovanni Grappasonni, mentre il coro della Valle del Menotre sottolineerà i momenti più salienti con canti liturgici, diretto dal maestro Mauro Presazzi. Alle 12.00 Voli di propaganda con i velivoli messi a disposizione dal presidente dell'AeroClub di Foligno, Pil. Lucio Reato.