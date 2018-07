Foligno, anziani soli: d'estate è emergenza vera

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - La solitudine degli anziani diventa emergenza. A spiegarlo è Vittorio Casini, vertice di Auser e di Filo D’argento, da sempre in prima linea, insieme agli altri volontari che collaborano con lui, per dare sostegno a chi è più in difficoltà. “Siamo già stati attivati – dice Casini – dal Comune per l’emergenza caldo. Una necessità che ci vede operare ormai da anni. Ma anche una occasione per entrare in contatto con tanti anziani, parlerei davvero di centinaia di persone, che in particolare a Foligno vivono soli. Un’esistenza, la loro, che li vede dover fare i conti con le esigenze quotidiane, fatte di privazioni dovute a pensioni sempre più risicate, e con la paura di spiegare ai figli o ai familiari, per chi ce li ha, lo stato di disagio in cui si trovano. Paure, quest’ultime, che muovono dal timore di perdere quei pochi scampoli di libertà ancora rimasti e, soprattutto, dalla vergogna di dover dire ad un figlio o ad un parente che dopo una vita di sacrifici non si riesce ad andare avanti. In questo incide pesantemente la solitudine che sta diventando il male oscuro contro il quale i nostri anziani sempre più spesso non riescono – prosegue – a combattere. Si va dalle piccole cose, come fare la spesa o sottoporsi ad una visita, e ogni cosa diventa insormontabile. Come volontariato, così come altre realtà della città, facciamo molto, ma non basta”. “La gente – ricorda Casini – non si rende conto che anche scambiare due chiacchiere con un anziano al parco può essere per il pensionato una delle migliori medicine. Si vive ormai in un contesto di quasi indifferenza e questo non va affatto bene. Da parte nostra per provare a fare ancora di più stiamo partecipando, attraverso la dimensione regionale, ad un bando nazionale, per i settori del sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti e sull’altro versante del “contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato. Il contatto quotidiano che riusciamo a garantire a questi anziani soli per molti si trasforma in una sorta di conquista di un contatto familiare. Con poco si può fare molto nonostante i tagli ai contributi che, pur se non si parla di grandi cifre, sono importanti per sostenere, ad esempio, i costi del carburante per il trasporto di chi ha bisogno. Andiamo avanti per queste persone e ci piacerebbe che le istituzioni riconoscessero al volontariato – conclude Casini – attraverso un maggiore sostegno il ruolo operativo che svolge”.

