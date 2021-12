Foligno, annullati gli eventi di Capodanno firmati “Paiper Festival”

FOLIGNO - Annullati gli eventi di Capodanno al Palapaternesi di Foligno. L’evento, l’unico Capodanno che dura due giorni, così come proposto dagli organizzatori non si terrà. Il programma prevedeva per la prima delle due giornate, e cioè giovedì 30 dicembre “Aspettando Capodanno” con “brindisi con Gazebo” a partire dalle 21. Mentre per il giorno seguente, e cioè venerdì 31 sempre dalle 21 “Paiper New Year 2022” e “brindisi con Snap”. A spiegare la scelta è un video pubblicato sulla pagina Facebook “Paiper Festival”. “Potevamo trasformare – si legge nel video – l’evento Paiper New Year in semplice concerto, regalarci a un gruppo di persone che vogliono fare festa a tutti i costi e salvare sia l’immagine che le ingenti fatiche e risorse sin qui impiegate, ma non ce la sentiamo di snaturare il nostro spirito di aggregazione e di allegria che da sempre i nostri eventi riescono a generare. Da mesi abbiamo messo tutto il nostro impegno e lavorato sodo per organizzare quella che sembrava una magia. Ma il momento difficile e le norme stringenti ci impongono di fermarci e rispettare le regole e sperare che ci aspettino tempi migliori. Nel ringraziare la nostra città, l’amministrazione comunale, i nostri sponsor e le tante persone che ci hanno sostenuto vi diamo un appuntamento immaginario e augurale al prossimo evento Paiper. Non possiamo dirvi quando ma di sicuro sarà bellissimo e potremo di nuovo abbracciarci e fare festa. Il Paiper vi ama”. Una scelta intelligente, quella portata avanti dal Paiper Festival che spiega come in questo momento complesso per tutti, vanno rispettate le regole generali e non va snaturata l’anima dell’evento. Quando le due cose sono, come nella fase attuale, incompatibili, meglio rimandare a quando si potrà tornare a far festa.