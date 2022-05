Foligno, Amici della Musica: a San Francesco torna a suonare l’organo monumentale con il musicista Adriano Falcioni

FOLIGNO - Appuntamento nella Chiesa di San Francesco, Santuario di Santa Angela, per “L’Organo Risuona”, concerto che sabato 28 maggio , ore 21, gli Amici della Musica di Foligno dedicano all’attesa inaugurazione dell’organo Enrico Giustozzi, monumentale strumento di recente restaurato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Tornerà così a far risuonare le sue note uno dei “pezzi” più preziosi della lunga e rinomata tradizione organistica della città – Giustozzi fu definito lo “Stradivari” dell’organo - affidato al musicista umbro Adriano Falcioni, interprete tra i più apprezzati del panorama internazionale, che ha tenuto concerti nei maggiori festival e luoghi sacri d’Europa. Ad ospitarlo le Cattedrali di Westminster, il Festival Musica Antiqua di Brugge, Göteborg Organ Festival, St Giles Cathedral al Festival di Edimburgo, Cattedrali di Amsterdam, Berlino, Monaco, Duomo di Milano, Cattedrale di Mosca, USA e Sud Africa, Terra Santa a Gerusalemme, Nazareth, Betlemme e Tel Aviv. Molte anche le incisioni all’attivo, 35 i cd pubblicati con le etichette Brilliant Classics, La Bottega Discantica e la rivista Amadeus. Su nomina del Ministero per i Beni Culturali, il M° Falcioni è dal 2018 Ispettore onorario per tutti gli organi dell’Umbria. Organista titolare della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia dal 2007, è docente di organo al Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano. Nella Chiesa tornata accessibile nel dicembre 2021 dopo il restauro post sisma 2016, il concerto - ingresso libero - propone un programma con musiche tra Settecento e Ottocento, Bach, Morandi, Guilmant, Franck, che farà rivivere le sonorità di questo organo Enrico Giustozzi, uno dei fiori all’occhiello dell’arte organaria folignate, viva in città dal Basso Medioevo, da dove ha raggiunto, apprezzatissima e di eccellente qualità, l’Italia e il mondo intero. Per l’ingresso è necessaria mascherina Ffp2. www.amicimusicafoligno.it