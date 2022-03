Foligno: «Così aiutiamo la gente di strada». La storia della “Stella del Mattino”

FOLIGNO - Quando l’ultima possibilità resta la vita di strada c’è una stella da seguire. È la “Stella del Mattino”. A spiegare di cosa si tratta e come opera ci pensano don Franco Valeriani, uno che di cosa è il volontariato e di cosa significa amare il prossimo ne sa più di tutti, e Roberto Mosconi sempre pronto a dare un mano. “La Stella del Mattino – dice don Valeriani – è organizzata sul volontariato puro e seguendo questa linea opera dal 1997. Chi viene accolto non paga una retta e tutto si regge sulle donazioni e sulla volontà di fare il bene senza fini di lucro. Abbiamo attive collaborazioni col comune di Spello, con l’Università di Perugia, portiamo avanti un progetto di scuola di volontariato. E voglio anche ricordare che l’Informagiovani è nato in questo contesto. Ci occupiamo da sempre – prosegue – di persone di strada. Persone che hanno perso tutto e che spesso vengono allontanate da tutti. All’inizio accoglievamo i i malati di Aids, molti dei quali addirittura cacciati di casa dalle loro stesse famiglie. L’evoluzione della medicina ha dato supporti sempre maggiori a chi aveva l’Aids e quindi i bisogni sono diventati diversi così come l’accettazione di chi ne era stato colpito. L’accoglienza s’è quindi spostata su chi vive in strada e ha nella strada l’ultima cosa che gli è rimasta. Si tratta di persone che hanno avuto un percorso di tossicodipendenza o alcol già dalla fase giovanile. Persone che vengono da contesti familiari già problematici, dove c’è, per così’ dire, una “tradizione” di tossicodipendenza dove la droga è un elemento di familiarità. Lo scopo della “Stella del Mattino” è ridare dignità a queste persone attraverso il sostegno finalizzato a dare loro – spiega ancora - uno sbocco, per il reinserimento in società, che vuol dire ridare dignità alla persona. Il volontariato non è una cosa qualunque, ma un impegno serio, una passione specifica, chiara e profonda per essere portati a donare agli altri senza avere nulla in cambio. Il volontariato deve essere mosso dalla passione e non è una impresa. È la cosa più bella da fare dove non c’è riscontro economico ma una grande soddisfazione e – conclude don Franco Valeriani - realizzazione di se stessi”. Uno dei volontari che collaborano con la “Stella del Mattino” è Roberto Mosconi, da sempre in prima linea suoi temi del sociale ed è uno di quelli che, come dice don Franco Valeriani, vive il volontariato attraverso la passione del dono verso l’altro con un impegno, che lo accomuna agli altri volontari della “Stella del Mattino” portato avanti bel lontano dai riflettori della ribalta e in silenzio.