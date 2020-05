Foligno: «Aiutateci a trovare Sansone. E' scomparso, è un gatto buono e ha bisogno di cure»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Da più di un mese è scomparso Sansone, uno dei gatti ospiti dell’Oasi Felina “La Piccola Corte dei Miracoli”. A lanciare l’appello per la sua individuazione sono i volontari del gattile che si occupano di Sansone e di altri felini. “Amici abbiamo bisogno del vostro aiuto – viene spiegato nell’appello – perché il nostro gatto Sansone è scomparso dal gattile. Sansone è un gatto maschio con il manto principalmente bianco con qualche macchia nera/grigio scura, castrato, di circa 5 anni, privo di entrambe le orecchie (causa motivi di salute) di mole abbastanza grande. Non riusciamo più a trovarlo ormai da più di un mese. Abituato a stare sia all’interno che all’esterno della nostra area, non si allontana mai . Caratterialmente buono e coccolone. Ha il chip 380260043129559. Se qualcuno lo ha preso o lo ha visto ci contatti immediatamente siamo molto preoccupati. Sansone ha bisogno di cure e temiamo che non si sia allontanato di sua spontanea volontà. Crediamo che un gatto così non può sparire nel nulla ne passare inosservato. Chiunque abbia notizie ci contatti quanto prima. Per favore – è la conclusione – aiutateci”. Sansone, come spiegano i volontari del gattile ha bisogno di cure e la sua prolungata, ed inspiegabile, assenza fa crescer e le ansie e i timori di chi quotidianamente si spende per dare conforto a tanti gatti che cercano una casa e persone di buon cuore che li possano accogliere. L’Oasi Felina per gatti abbandonati che non si adattano alla strada "La Piccola Corte dei Miracoli" si trova a Foligno, in via Caracciolo località Corvia. Ospita attualmente circa 90 gatti e 2 cani e il rifugio è gestito dall'Associazione Una (Uomo-Natura-Animali).