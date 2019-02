Foligno, è ai domiciliari con braccialetto elettronico e spaccia attraverso una grata in ferro. Arrestata donna di 50 anni. Blitz della polizia

FOLIGNO - Era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma continua pacciare. E per non uscire dal perimetro che avrebbe innescato l'allarme evasione passava la droga agli acquirenti attraverso una grata in ferro. L'ha arrestata la polizia nel corso di un blitz all'esito di una articolata indagine antidroga. Nel rete del commissariqto di Foligno, guidato dal vicequestore Bruno Antonini, è finita una donna di 50 anni già nota agli uffici che è stata arrestata per spaccio. Nel corso del blitz sono stati sequestrati 60 grammi di eroina e 5 di hashish © RIPRODUZIONE RISERVATA