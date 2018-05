Foligno, l'aeroporto si trasforma in base d'appoggio per Roma Urbe nel raid europeo dei velivoli Cirrus

di Giovanni Camirri

FOLIGNO -«L'aeroporto di Foligno s'è trasformato in base d'appoggio sinergico con Roma Urbe nell'ambito del rai europeo dei velivoli prodotti dal costruttore americano Cirrus. E' una importante notizia per la città e per la struttura aeroportuale». A spiegare la bellissima novità che giovedì mattina ha visto atterrare a Foligno dieci aeromobili Cirrus modello R22 e R22 Turbo, è Lucio Reato, pilota d'aerei e presidente dell'Aeroclub di Foligno. «La pista di volo della città - sottolinea Reato - s'è dimostrata essere la più idonea tra quelle in prossimità della Capitale. Roma Urbe ha una capienza specifica che non può essere superata e quindi questi 10 aerei impegnati in un raid sull'Europa, e condotti da piloti di diverse nazionalità, sono atterrati all'aeroporto di Foligno che si evidenzia sempre più essere una realtà all'avanguardia anche in forza della stazione di servizio per il rifornimento degli aeromobili. E' una grande soddisfazione per l'aeroporto, per l'Aeroclub e per la città tutta». Da Foligno sono poi partiti i pullman verso Roma con i quali i piloti e i membri dei vari equipaggi hanno raggiunto la Capitale per partecipare al programmato evento romano.

Giovedì 31 Maggio 2018



