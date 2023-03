Foligno «Così abbiamo soccorso la ragazza rimasta ferita». Il folignate Rudi Trabalza tra i protagonisti di un salvataggio sulle piste da sci marchigiane

Venerdì 10 Marzo 2023, 16:09







FOLIGNO - C’è anche un pezzo, importante, di Foligno, ed in particolare di Sant’Eraclio, nell’operazione di soccorso e salvataggio condotta in porto martedì in terra marchigiana. Tutto ruota intorno ad un incidente avvenuto sulle piste da sci di Frontignano nel Comune di Ussita dove una 26enne di Recanati è caduta mentre stava effettuando una lezione snowboard. Una caduta rovinosa a seguito della quale la donna ha battuto la testa rimanendo priva di conoscenza. A far scattare l’allarme è stata l’insegnante di snowboard, la maestra Linda, che ha fatto intervenire i volontari del Soccorso Piste da Sci appartenenti all’Associazione Sciistica Sibillini. Uno di loro è il folignate Rudi Trabalza, colonna storica dello stesso soccorso sulle piste da sci e profondo conoscitore e amante della montagna. Un’attività di volontariato che Trabalza svolge da quasi 20 anni. A raccontare a Il Messaggero, che l’ha contattato, l’evoluzione dei fatti conclusi, grazie ad un impegno corale, con un grande lieto fine è lo stesso Rudi Trabalza. «Martedì – spiega Trabalza – insieme ad un collega stavamo effettuando il quotidiano servizio di volontariato del Soccorso Piste da Sci in zona Frontignano. Eravamo a 200 metri dal punto dell’incidente quando la maestra di snowboard ci ha chiesto di intervenire. La 26enne vittima dell’incidente, cui la stessa maestra ha prestato le primissime cure, era priva di conoscenza. Le sono state quindi praticate – prosegue – le prime manovre di soccorso che oltre alla maestra, a noi due hanno visto entrare in azione anche la Croce Rossa di Visso. La giovane donna ha iniziato, quindi, a dare importanti segnali di miglioramento. È stato contestualmente richiesto l’intervento dell’elisoccorso con attivazione del Soccorso Alpino, per il successivo trasferimento in ospedale. Prima del trasferimento in eliambulanza, nel frattempo atterrata sulle piste da sci in una specifica zona, la 26enne una volta rianimata e stata immobilizzata con spinale monitorata e trasportata con toboga più a valle in una zona circoscritta e messa in sicurezza per facilitare l’intervento dell’elisoccorso al cui personale, una volta stabilizzata, è stata affidata. È stato – ricorda ancora Trabalza – una azione corale frutto di anni di esperienza, di conoscenza del territorio, dell’ambiente operativo e il merito del lieto fine va esteso a tutti quanto lo hanno reso possibile, ciascuno per le rispettive competenze e – conclude – specializzazioni». Una storia davvero importante che racconta da un lato l’amore per la montagna e dall’altro l’impegno per la sicurezza delle persone. Un impegno che, come quello che Rudi Trabalza porta avanti da quasi 20 anni, spiega ancora una volta come la catena di comando e la filiera dei soccorsi siano essenziali per dare una risposta rapida, efficace e fondamentale a chi, come la 26enne di Recanati condotta in ospedale per un trauma cranico, è rimasta vittima di un incidente.