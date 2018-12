Foligno, abbandonata da un'auto vicino al pronto soccorso, donna muore poco dopo. Caccia all'auto fantasma. Probabile overdose tra le cause.

FOLIGNO - Abbandonata da un’auto vicino al pronto soccorso, muore poco dopo. E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato. A perdere la vita una 40enne folignate in presunta overdose. La donna, stando ad una prima ricostruzione dei fatti sarebbe stata abbandonata da un’auto che poi è sparita e che viene cercata senza soluzione di continuità. I sanitari dell’ospedale San Giovanni Battista hanno provato a salvare la donna, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Come da prassi la salma della 40enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA