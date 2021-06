Foligno, a 60 anni arrestato per spaccio continuato di droga. In azione i carabinieri

FOLIGNO – Sessantenne arrestato per spaccio. Nelle scorse ore i carabinieri militari della Sezione Operativa della Compagnia di Foligno hanno arrestato un italiano di anni 61, in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento scaturisce da mirata ed estenuante attività info investigativa, attuata anche con l’ausilio di attività tecniche, che ha portato i militari operanti a ricostruire una perdurante vendita al dettaglio di stupefacenti posta in essere dall’arrestato da diversi mesi. L’indagine ha avuto inizio a seguito del decesso per overdose da stupefacenti di una donna di 55 anni, trovata cadavere all’interno della propria abitazione nell’agosto dello scorso anno. Al termine delle formalità di rito il soggetto è stato tradotto presso il carcere di Spoleto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.