TERNI Una squadra di tecnici di Umbriadue insieme a quelli del Comune di Terni hanno lavorato stamattina per la messa in sicurezza dell’area in via Michelangelo Buonarroti, al centro di Terni, interessata da una voragine dovuta al cedimento di una fognatura. Per il ripristino della fognatura ci vorranno circa due giorni, condizioni meteo permettendo. I tecnici Umbriadue si occuperanno dei lavori in somma urgenza.

