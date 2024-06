Foconi trionfa ai campionati italiani assoluti: quarto titolo per il fiorettista ternano come Puccini, è nella storia della scherma

Il fiorettista ternano Alessio Foconi ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua brillante carriera, conquistando il primo posto ai Campionati Italiani Assoluti individuali di Fioretto Maschile a Cagliari. Questo successo segna il quarto titolo italiano per Foconi, confermandolo come uno dei migliori schermidori del panorama nazionale.

Esattamente un anno fa, nello stesso periodo, Foconi aveva ottenuto il terzo titolo di Campione Italiano, e oggi è tornato in pedana con determinazione per difendere il suo titolo.

La sua prestazione è stata a dir poco eccezionale, riuscendo a mantenere alta la bandiera ternana con grande onore.

Recentemente convocato per far parte della squadra di fioretto che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, Foconi ha dimostrato ancora una volta il suo valore alle pedane del ParaPirastu di Cagliari. La sua giornata è iniziata con un ottimo sesto posto nella fase dei gironi, proseguendo poi con una serie di vittorie nette: 15-6 e 15-4 contro Di Veroli Damiano, che gli hanno permesso di accedere agevolmente al tabellone dei 16.

Il successivo assalto contro Greganti Federico è stato caratterizzato da un equilibrio del punteggio che ha richiesto grande pazienza, ma alla fine Foconi ha prevalso per 15-11. Anche l’assalto contro Ingargiola Francesco è stato molto intenso, con un tentativo di recupero dell’avversario verso la fine, ma il ternano ha vinto per 15-13.

In semifinale, Foconi ha affrontato Alessio Di Tommaso in un incontro avvincente e carico di emozioni, riuscendo a spuntarla con un punteggio di 15-13. La finale, una delle sfide più dure e emozionanti della giornata, ha visto Foconi prevalere con lo stesso punteggio di 15-13, riconfermandosi così campione italiano e portando a casa per la quarta volta questo prestigioso titolo.

Alessio Foconi continua a rappresentare un orgoglio per Terni e per l’Italia, dimostrando costantemente il suo talento e la sua determinazione. La sua vittoria ai Campionati Italiani Assoluti è solo un altro passo verso nuove e più alte vette, in attesa delle sfide olimpiche di Parigi 2024.