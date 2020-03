C'è un focolaio Covid-19 in Umbria: Pozzo di Gualdo Cattaneo è zona rossa

La frazione Pozzo di Gualdo Cattaneo è zona rossa. L'aumento dei contagi nella piccola frazione ha spinto la presidente Donatella Tesei a firmare un'ordinanza «allo scopo di tutelare al meglio la salute pubblica», spiega Palazzo Donini. Il sindaco dovrà verificare lo stato di emissione di ordinanze contumaciali per tutte le persone risultate positive al tampone per Covid-19 e la situazione aggiornata degli isolamenti fiduciari per tutti i contatti certi. Scatta il divieto di allontanamento dal territorio della frazione di tutte le persone presenti per un periodo di quattordici giorni e il divieto di accesso nella frazione.

Morta una anziana orvietana a Foligno. Quinto decesso per Coronavirus a Orvieto

Coronavirus Italia, 86.498 contagiati e 9.134 morti. In un giorno 969 morti, mai così tanti

Il passaggio in ingresso e in uscita dalla frazione è comunque consentito al personale militare, alla protezione civile, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, al personale medico e sanitario, ai farmacisti e ai veterinari. Saranno comunque garantiti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio alle persone in isolamento contumaciale e fiduciario di farmaci e generi alimentari, se necessario.

Ultimo aggiornamento: 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA