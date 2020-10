TERNI In seguito al primo caso di positività al Covid-19 dei giorni scorsi di un ospite del Polo Geriatrico “Le Grazie” di Terni e ai tamponi rinofaringei eseguiti dai sanitari del distretto di Terni agli assistiti e al personale sanitario che vi opera, sono emerse oggi 7 nuove positività al coronavirus, 3 ospiti e 4 operatori socio sanitari. Gli esiti dei tamponi a dirigenti medici ed infermieri sono invece tutti negativi . «La situazione - dicono dall'Asl- è attentamente monitorata dall’azienda sanitaria che ha già adottato tutte le misure per prevenire l’ulteriore diffusione dell’infezione nella struttura, controllare costantemente le condizioni cliniche dei soggetti risultati positivi, garantire la sicurezza e la tutela della salute ad ospiti ed operatori. Tutti i familiari degli assistiti sono stati contattati dalla responsabile del polo geriatrico, dottoressa Marina Marinelli, e verranno costantemente informati e aggiornati. Sul posto si trovano i medici delle Usca di Terni per prestare assistenza e adeguate cure. Tra otto giorni tutto il personale e tutti gli ospiti della Rsa saranno sottoposti al secondo tampone nasofaringeo».

