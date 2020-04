Terni alle finestre, partecipa al flashmob all'insegna di Bella ciao

TERNI - Un 25 aprile diverso quello andato in scena pure a Terni dove in varie parti della città le persone hanno cantato Bella ciao. C'è chi ha scelto la versione della Bandabardò, chi ha cantato a cappella, chi ha scelto una versione con l'arpa chi quella dance del dj Hardwell..

Tanti i tricolori esposti su finestre e balconi. La festa è stata vissuta in maniera diversa con lo scopo di aggregare anche a distanza, rinforzando la memoria in tempi di Coronavirus.