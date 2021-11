Cisterna piena di benzina in fiamme sulla Somma, chiusa la Flaminia

PERUGIA - Sulla strada statale 3 ‘Via Flaminia’, nei opressi della Somma, è provvisoriamente chiuso il tratto al km 115,000, in corrispondenza di Spoleto in provincia di Perugia, a causa di una autocisterna ribaltata. Secondo quanto riferito dai vigili del fuioco la cisterna, che traspoprtava 40mila liri di benzina, hapreso fuoco. Al lavoro vigili del fuoco dei comandi di Perugia e Terni Il traffico, informa una nota dell'Anas, è deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.