Spoleto, auto contro bus: 4 feriti. Caos di notte sulla Flaminia

Lunedì 2 Agosto 2021, 00:02

SPOLETO- E' di quattro feriti (due lievi e due in codice giallo trasportati al San Matteo degli Infermi) il bilancio di un incidente che si è verificato domenica sera lungo la Flaminia all'altezza dell'hotel Arca. Si sono scontrati, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Spoleto, un autobus e un'automobile sulla quale, secondo le prime informazioni, viaggiavano le persone rimaste ferite. Danni pesantissimi soprattutto all'auto che si è schiantata sulla fiancata sinistra del bus. Il traffico è stato interrotto per qualche minuto, poi è stato istituito un senso unico temporaneo con le auto deviate all'interno del piazzale della vicina stazione di servizio per superare il tratto interessato dall'incidente. Per rimuovere l'autobus dalla sede stradale è intervenuta un'autogru dei vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. Sul posto dell'incidente oltre ai carabinieri e il 118 anche i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto.