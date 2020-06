Flaminia bloccata per incidente a Nocera Umbra: ci sono 4 feriti trasferiti in ospedale

Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA UMBRA – La strada statale 3 “Flaminia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Nocera Umbria, in provincia di Perugia, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria “Colle del Prete” (km 172). E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì e ci sono 4 persone rimaste ferite. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Per i veicoli in direzione Foligno l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Gaifana (km 178) mentre il traffico in direzione Fano è deviato allo svincolo di Nocera Umbra (km 170,900). L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli, uno dei quali si è ribaltato. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. I quattro ferit, stando a quanto si apprende da fonti sanitarie sono tutti residenti in provincia di Perugia e sono stati tutti trasportati dal 118 all’ospedale di Foligno. Per due è stato individuato un codice “giallo” di accesso al pronto soccorso-emergenza urgenza dell’ospedale “San Giovanni Battista” e per gli altri due un codice “verde”. Uno dei 4 feriti, un 36enne, viene trattato per un politrauma con sospetta lesione al bacino. Gli altri 3 feriti, che hanno 46, 48 e 49 anni, non sembrano destare particolari motivi di preoccupazione. Sul psoto carabinieri e vigili dle fuoco oltre al personale Anas e sanitario.