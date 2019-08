Fiumi di droga per Terni stoppato un altro corriere con ottanta chili di erba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due carichi di droga imponenti. Un fiume di stupefacenti da piazzare in città in quantità che non possono non destare allarme. Parliamo di duecentoventi chili di marijuana reperita nel sud Italia da due corrieri, che pare lavorassero insieme, e destinata interamente alla piazza ternana. Il primo sequestro risale a maggio e il ternano alla guida del furgone imbottito di stupefacenti è ancora in carcere. L'ultimo è di queste ore, è fa scattare le manette ai polsi di un bulgaro residente a Terni, beccato con più di 80 chili di droga. A maggio il furgone bianco intestato a lui fu fermato per un controllo a Misterbianco, nel catanese. Dentro a quel mezzo, che aveva viaggiato da Terni alla Sicilia, i finanzieri recupereranno 136 chili di marijuana. E metteranno le manette ai polsi di Massimiliano Tolotta, 45 anni, nato a Milano ma residente a Terni da una vita, ancora in cella in attesa del processo.Dal giorno del blitz gli investigatori hanno puntato la lente d'ingrandimento su Angelov Dimitar Nikolaev, 31 anni, bulgaro che vive da anni a Terni, incensurato, che lavora nel settore dei traslochi ed è il proprietario del furgone sequestrato tre mesi fa in Sicilia. Lo straniero, al volante di un autocarro diretto a Terni, viene fermato dalla polizia stradale per un controllo lungo l'A14, all'altezza di Modugno. Appare subito nervoso, insofferente, si capisce che ha qualcosa da nascondere. La polstrada chiede rinforzi alle unità cinofile per effettuare la perquisizione del furgone. Un'operazione che non sarà semplice. Sarà il fiuto dei cani a portare i poliziotti a cercare sotto a una struttura metallica per il trasporto di vetri, non rilevabile dalla carta di circolazione, che è assicurata con dei bulloni al cassone in modo maldestro. Una volta smontata la struttura gli agenti scoprono quel doppio fondo realizzato nel cassone nel quale sono occultati 50 involucri di cellophane con dentro 84 chili di marijuana. La droga e il veicolo vengono sequestrati insieme a mille euro in contanti e il bulgaro viene rinchiuso nel carcere di Bari a disposizione della magistratura. La convalida dell'arresto arriva al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale Angelov Dimitar Nikolaev fa scena muta.«Stiamo studiando l'ordinanza e valutando il ricorso al tribunale del riesame» dice il suo legale, Francesco Mattiangeli. Ora le indagini si concentrano sul legame tra il bulgaro e Tolotta, che tre mesi fa, nel catanese, era alla guida del furgone di proprietà di Nikolaev che era stato appena caricato con più di 130 chili di marijuana destinata alla piazza ternana. Dopo l'arresto Tolotta aveva sostenuto di non essere stato consapevole di trasportare droga e di aver fatto il viaggio da Terni fino in Sicilia su richiesta di alcuni rumeni che conosceva di vista dietro il pagamento di un compenso di mille euro. Una giustificazione che non ha mai convinto gli investigatori.Nicoletta Gigli