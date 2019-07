Si è gettato nel fiume per fare un bagno, visto il gran caldo. Ma, in difficoltà, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Terni. E' accaduto ieri pomeriggio, quando il rumeno di 42 anni, lo stesso trovato nudo lo scorso giovedì pomeriggio, all’interno del parco di San Martino, nei pressi di ponte Allende, si è gettato nel Nera in pieno centro, nei pressi di Ponte Carrara. Sono arrivati i vigili del fuoco, avertiti dagli agenti della polizia municipale, che lo hanno aiutato a risalire e lo hanno poi tranquillizzato e portato in ospedale per accertamenti,. © RIPRODUZIONE RISERVATA