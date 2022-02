Fismic Confsal Terni, Giovacchino Olimpieri è di nuovo il segretario generale.

TERNI Giovacchino Olimpieri è stato riconfermato il nella posizione di segretario generale della Fismic Confsal di Terni, la Federazione Italiana Sindacati Metalmeccanici e Industrie Collegate. Nella medesima occasione, il V Congresso provinciale, sono stati resi noti anche i nomi dei nuovi componenti della segreteria: Francesco Bartolucci, Fulvio Colasanti, Mauro Cordiani, Eros Salvati. Olimpieri ha sottolineato, nel suo discorso, i punti principali della situazione presente e i capisaldi delle idee per il futuro, soprattutto su sostenibilità e digitalizzazione: «La ripartenza del settore metalmeccanico è molto forte, ma ha bisogno di essere stabilizzata. Abbiamo un aumento dei costi delle materie prime, competenze che non si trovano, problemi nuovi da affrontare. Siamo convinti che il tema della sostenibilità del lavoro, anche con la transizione ecologica e digitale, sia fondamentale» afferma. E prosegue: «Vogliamo guardare avanti per i prossimi anni, verso un cambiamento del lavoro che non deve spaventare le persone; è indispensabile ricostruire la sicurezza sociale intorno al lavoro. La pandemia non ci ha lasciato scegliere, il lockdown ci ha insegnato a essere digitali per comunicare, per condividere e, a molti, anche per lavorare. Ci siamo scontrati con i ritardi del nostro paese nella tenuta della rete, nella poca digitalizzazione degli uffici pubblici, delle scuole e delle famiglie. Un ritardo che abbiamo sperimentato soprattutto nelle nostre piccole e medie aziende, che non avevano creduto nel lavoro da casa. È evidente che l’avvento della tecnologia vada monitorato e governato, ma non si può né fermare né rallentare» conclude. A Olimpieri e ai nuovi membri della segreteria eletti vanno le congratulazioni di Fismic Confsal Nazionale.

