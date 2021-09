Il fisico Gammaitoni: «Curva Covid in discesa, in Umbria in anticipo sui dati nazionali»

Domenica 26 Settembre 2021, 18:06

PERUGIA - «I modelli matematici dicono che la curva dell'epidemia Covid in Umbria continua a scendere. È

piegata verso il basso e ormai a due settimane dalla riapertura della scuole non si vedono effetti negativi anche se continua a servire prudenza», è l'analisi del professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia che studia i numeri della pandemia fin dal suo esordio.

«Quale è la differenza rispetto allo scorso anno? I vaccini, che hanno un ruolo fondamentale» aggiunge rispondendo all'Ansa. «Le cose vanno come avevamo previsto e auspicato - spiega ancora il professor Gammaitoni -, con l'Umbria che per l'evoluzione temporale della curva è leggermente avanti rispetto

al resto d'Italia». Per il fisico sperimentale «sono ormai in discesa le curve di praticamente tutti i Paesi europei e ora anche degli Usa». «L'incognita - prosegue - sono i Paesi in via di sviluppo ed è lì che bisogna investire. Per proteggere le vite degli abitanti in queste aree del mondo ma anche per evitare che il virus torni poi a bussare alle nostre porte». Il rischio è, anche a suo avviso, quello di una possibile mutazione di Sars-CoV-2. «Il virus - spiega il professor Gammaitoni - è una macchina molecolare e il rischio è che a ogni replicazione possa cambiare forma. La stragrande maggioranza delle mutazioni peggiora il ceppo ma esiste la possibilità che qualcuna ne

migliori l'efficacia come è successo con la delta».

Per tutto questo secondo il professor Gammaitoni è «fondamentale» proseguire con la campagna di vaccinazione. «Dobbiamo poter riprendere appieno - conclude - la nostra vita sociale, ricominciare ad andare a messa, al cinema e al teatro ma anche nei musei e a seguire gli eventi sportivi».