Fish Umbria lancia da Terni gli stati generali della disabilità

Giovedì 14 Marzo 2024, 20:38

Parte da Terni, con Fish Umbria, il percorso regionale degli Stati Generali della disabilità in Umbria. Un appuntamento che intende animare un confronto aperto, in grado di produrre la definizione delle sfide da affrontare per riuscire a promuovere politiche e soluzioni efficaci, sostenibili ed eque investendo sulla partecipazione dei titolari dei diritti ai processi decisionali. L'iniziativa si articolerà in due eventi: il primo a Terni a metà maggio, il secondo nei primi giorni di ottobre ad Assisi, poco prima del “G7 Inclusione e disabilità", che sarà ospitato in Umbria dal 14 al 16 ottobre. Nel video di Claudia Sensi la dichiarazione del vicepresidente di Fish Umbria Andrea Tonucci.