Fis: Grandi premi per il circolo scherma, premiato anche Romagnoli, l'allenatore di Alessio Foconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Festa della Scherma che si terrà ad Anzio nel weekend del 14 e 15 settembre sarà un momento memorabile per il Circolo Scherma Terni, dove da poco sono ricominciati gli allenamenti. La notizia è arrivata al presidente del Circolo appena conclusa l’ottava edizione del Campus, organizzata a Cascia, uno degli eventi di gruppo più importanti per la crescita sportiva e individuale dei ragazzi. Non solo, quindi, il Maestro Leonardo Sciarpa sarà insignito del Seminatore d’oro per la sciabola, ma il Consiglio Federale della Fis consegnerà al Circolo Scherma Terni lo Scudo d’Onore d’oro, un riconoscimento consegnato a chi si distingue nell’attività svolta, i notevoli risultati raggiunti e la tradizione. Non certo ultimo per importanza il premio che è stato assegnato al Maestro Filippo Romagnoli, la Maschera d’Onore d’Oro. Il premio è tradizionalmente attribuito ai Maestri che contribuiscono alla conquista di titoli mondiali e olimpici; l’apporto del Maestro Romagnoli, infatti, è risultato determinante per le conquiste di Alessio Foconi, campione mondiale di fioretto maschile individuale 2018, campione europeo nella stessa categoria nel 2019 e vincitore della Coppa del Mondo di specialità negli ultimi due anni.