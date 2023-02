Fir Umbria, sabato 18 febbraio ad Orvieto il Pink Saturday. Il rugby femminile cerca giocatrici

Al via il Pink Saturday: una serie di open day promossi dalla Fir Umbria, organizzati nei club del territorio e riservati a ragazze dai 7 ai 18 anni, per permettere di conoscere e provare a praticare il rugby. Il primo appuntamento a cura dell’Orvietana Rugby è in programma sabato 18 febbraio alle ore 16 presso lo stadio "De Martino" di Orvieto. Con l’occasione il comitato regionale della Fir ha organizzato un allenamento regionale convocando tutte le atlete della regione, dall’under 13 all’under 19, presso la struttura dove si svolgerà l’open day femminile.

«Questa iniziativa - commenta il tecnico regionale della Fir, Alessandro Speziali - è un ulteriore strumento messo a disposizione di tutti i club per la promozione e lo sviluppo del rugby femminile nel territorio regionale. Le società stanno organizzando iniziative collaterali e a supporto dell’iniziativa, promuovendo nelle scuole e nei propri territori questa giornata che sarà sicuramente di festa e divertimento. Oltre Orvieto, il Pink Saturday sarà replicato in altre città della regione».

I prossimi appuntamenti saranno il 22 aprile a Gubbio, il 13 maggio a Foligno ed il 13 giugno a Perugia.