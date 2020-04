Resteranno chiusi anche a Pasqua i cimiteri comunali. Il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, ha infatti annunciato il prolungamento della serrata già attuata diversi giorni fa per evitare assembramenti e riti funebri durante l’emergenza Covid-19. Lo stesso De Rebotti fa sapere che il giorno di Pasqua si recherà in ogni cimitero e lascerà all’ingresso una corona di fiori in ricordo di tutti i defunti e in rappresentanza ideale di tutti i cittadini. «Mi scuso con i narnesi – afferma De Rebotti rendendo nota la decisione – ma i cimiteri rimarranno chiusi anche per le festività pasquali. Penso che ognuno possa comprendere che non possiamo permetterci, ancora, una scelta diversa. Sento e conosco però il bisogno di tanti di un segno, una testimonianza, di un ponte per sentirsi vicini ai propri cari. I nostri cimiteri – informa infine il sindaco - sono e continueranno ad essere oggetto di particolare cura in questi giorni ed andrò a verificare che sia così».

Ultimo aggiornamento: 16:38

