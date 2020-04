«La Pasqua che ci apprestiamo a vivere sarà particolare, come purtroppo richiesto dal periodo di emergenza che attraversiamo», dice il sinndaco Leonardo Latini. «Sappiamo che molti nostri concittadini nei giorni delle festività pasquali sono soliti recarsi al cimitero per condividere qualche minuto con i propri cari che non ci sono più. Quest’anno purtroppo la visita al cimitero non sarà possibile, a causa delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia». «Come amministrazione comunale, come rappresentanti dei cittadini, - continua il sindaco - intendiamo però compiere un piccolo gesto simbolico. A nome della città il sindaco e tutti gli assessori della nostra giunta si recheranno sabato mattina nel cimitero civico e in tutti gli altri quindici cimiteri del nostro Comune».

In particolare il sindaco Leonardo Latini si recherà alle 10 al cimitero civico e depositerà fiori per tutti i defunti. Alla stessa ora ognuno degli assessori si recherà, separatamente, negli altri cimiteri, da Cesi a Collescipoli, dalla Valserra a Papigno, Marmore, Piediluco, Miranda, fino alle frazioni della Valnerina, Collestatte e Torre Orsina. In ognuno dei cimiteri, in presenza dei parroci laddove possibile, gli assessori depositeranno fiori in memoria dei defunti.

